Президент Ильхам Алиев принял экс-президента Хорватии Степана Месича

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 9 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего президента Республики Хорватия Степана Месича.

Как передает Report, на встрече было подчеркнуто значение Глобального Бакинского форума, организованного Международным центром Низами Гянджеви.

Отмечалось, что повестка дня Форума охватывает обширные сферы, в том числе вопросы энергетики, безопасности, борьбы с терроризмом, беженцев, межрелигиозного сотрудничества и пр., что создает широкие возможности для обсуждения актуальных проблем, было подчеркнуто, что мероприятие превратилось уже в важный международный форум.