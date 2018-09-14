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    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с главным исполнительным директором компании TOTAL

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с главным исполнительным директором компании TOTAL Патриком Пуянне.

    Как сообщает Report, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между компанией TOTAL и SOCAR в нефтегазовой сфере, ход выполнения работ в рамках совместной разработки месторождения "Aбшерон", возможности совместной разработки других месторождений в нефтегазовой структуре.

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