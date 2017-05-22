Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейского парламента - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 11:58

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 22 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с новым председателем комитета по внешним связям Европейского парламента, депутатом Европейской народной партии от Германии Дэвидом МакАлистером.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в ходе визита в нашу страну Дэвида МакАлистера с большой делегацией будет проведен плодотворный обмен мнениями о сотрудничестве и партнерских связях и визит пройдет успешно. Коснувшись обширной программы визита делегации в Азербайджан, президент Ильхам Алиев отметил важность этого визита с точки зрения укрепления сотрудничества нашей страны с Европейским парламентом и, в целом, европейскими институтами.

Новый председатель комитета по внешним связям Европейского парламента, депутат Европейской народной партии от Германии Дэвид МакАлистер проинформировал президента Ильхама Алиева о программах визита в Азербайджан, а также в регион. Он отметил, что в состав делегации входят члены различных политических групп, представленных в Европарламенте. Дэвид МакАлистер сказал, что целью визита является близкое ознакомление с ситуацией в Азербайджане.

На встрече был проведен обмен мнениями о происходящих в последние годы в Азербайджане процессах, сотрудничестве Азербайджана с Европейским Союзом и его перспективах, нынешней ситуации в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, вопросах прав человека, свободы мысли и др.

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22 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с новым председателем комитета внешних связей Европейского парламента Дэвидом МакАлистером.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.