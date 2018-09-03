 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев поздравил руководство Республики Сан-Марино

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Капитанам-регентам Республики Сан-Марино господину Стефано Пальмиери и господину Маттео Чиаччи.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Ваши превосходительства,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Сан-Марино - Днем Республики.

    В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Сан-Марино желаю постоянного благополучия и процветания".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi