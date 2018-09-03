Президент Ильхам Алиев поздравил руководство Республики Сан-Марино

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Капитанам-регентам Республики Сан-Марино господину Стефано Пальмиери и господину Маттео Чиаччи.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Сан-Марино - Днем Республики.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Сан-Марино желаю постоянного благополучия и процветания".