Президент Ильхам Алиев поздравил руководство Республики Сан-Марино

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Капитанам-регентам Республики Сан-Марино господину Стефано Пальмиери и господину Маттео Чиаччи.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваши превосходительства,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Сан-Марино - Днем Республики.
В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Сан-Марино желаю постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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