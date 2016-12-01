Президент Ильхам Алиев поздравил руководство ОАЭ

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству шейху Халифе ибн Зайду Аль Нахайяну.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания".

Глава государства также направил письмо вице-президенту, премьер-министру Объединённых Арабских Эмиратов и Эмиру Дубая шейху Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше высочество,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Объединенных Арабских Эмиратов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Объединённых Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания".