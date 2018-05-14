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    Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Малайзии

    Наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет развиваться и расширяться в интересах наших народов

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Maлaйзии Maхaтхиру Mохамаду.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин премьер-министр,

    Сердечно поздравляю Вас с вступлением в должность премьер-министра Maлaйзии.

    Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Малайзией, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    С удовлетворением вспоминая нашу встречу в Баку, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Малайзии".

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