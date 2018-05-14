Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Малайзии

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Maлaйзии Maхaтхиру Mохамаду.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с вступлением в должность премьер-министра Maлaйзии.

Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Малайзией, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

С удовлетворением вспоминая нашу встречу в Баку, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Малайзии".