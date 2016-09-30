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    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Китайской Народной Республики

    Я придаю большое значение азербайджано-китайским отношениям

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

    Как передает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин председатель,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня провозглашения Китайской Народной Республики.

    Я придаю большое значение азербайджано-китайским отношениям. Постоянное расширение наших дружественных связей, динамичное развитие двустороннего сотрудничества во всех областях вызывает удовлетворение. А проект транспортного коридора Восток-Запад, успешно реализуемый совместными усилиями, придает нашим отношениям особый характер.

    Верю, что укрепление и расширение устойчивых политических контактов, взаимовыгодного сотрудничества и культурного обмена между нашими странами и впредь будет служить интересам двух стран и народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Китая – постоянного процветания и благополучия".

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