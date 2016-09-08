Президент Ильхам Алиев поздравил корейский народ по случаю национального праздника

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Трудовой партии Кореи, Председателю Комитета по государственным делам Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному главнокомандующему Корейской Народной Армией Ким Чен Ыну.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем создания Корейской Народно-Демократической Республики.

Надеюсь, что отношения между нашими странами будут развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания".