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    Президент Ильхам Алиев поздравил корейский народ по случаю национального праздника

    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Ким Чен Ыну

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Трудовой партии Кореи, Председателю Комитета по государственным делам Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному главнокомандующему Корейской Народной Армией Ким Чен Ыну.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем создания Корейской Народно-Демократической Республики.

    Надеюсь, что отношения между нашими странами будут развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

    В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания".

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