Президент Ильхам Алиев поздравил ХIV Верховного Правителя Малайзии

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо ХIV Верховному Правителю Малайзии Его величеству Аль-Мутасиму Биллахи Мухиббуддину Туанку аль-Хаджу Абдул Халим Муадзаму Шаху ибни аль-Мархум Султан Бадлишаху.

Как передает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Малайзии.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Малайзии – благополучия и процветания".