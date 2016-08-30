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    Президент Ильхам Алиев поздравил ХIV Верховного Правителя Малайзии

    Президент Азербайджана поздравил главу Малайзии с национальным праздником

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо ХIV Верховному Правителю Малайзии Его величеству Аль-Мутасиму Биллахи Мухиббуддину Туанку аль-Хаджу Абдул Халим Муадзаму Шаху ибни аль-Мархум Султан Бадлишаху.

    Как передает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Малайзии.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Малайзии – благополучия и процветания".

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