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    Назначены новые послы Азербайджана в Германии и Молдове

    Глава государства подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рамина Музаффар оглу Гасанова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия.

    Как сообщает Report, согласно документу, Рамин Музаффар оглу Гасанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия.

    Глава государства также подписал распоряжение о назначении Гудси Дурсун оглу Османова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова.

    Гудси Дурсун оглу Османов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова.

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