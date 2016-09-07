Назначены новые послы Азербайджана в Германии и Молдове

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рамина Музаффар оглу Гасанова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия.

Как сообщает Report, согласно документу, Рамин Музаффар оглу Гасанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия.

Глава государства также подписал распоряжение о назначении Гудси Дурсун оглу Османова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова.

Гудси Дурсун оглу Османов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова.