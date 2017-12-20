Президент Ильхам Алиев: Наша страна обладает большим экономическим потенциалом и перспективами - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 14:40

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего вице-президента корпорации IBM Эрика Клементи.

Как сообщает Report, Эрик Клементи сказал, что между представляемой им компанией и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики осуществляется хорошее сотрудничество. Отметив, что во время этого визита были обсуждены перспективы сотрудничества с Азербайджаном, он подчеркнул, что компания IBM заинтересована в налаживании долгосрочных связей в нашей страной.

Глава государства отметил, что имеются широкие возможности для деятельности компании IBM в Азербайджане. Подчеркнув, что сектор информационно-коммуникационных технологий является приоритетным в нашей стране, президент Ильхам Алиев добавил, что в этой области уже достигнуты большие успехи. Отметив, что недавно в Азербайджане была проведена выставка Bakutel-2017, глава государства расценил выставку как важное мероприятие с точки зрения укрепления международного сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна обладает большим экономическим потенциалом и перспективами и очень привлекательна для деятельности иностранных компаний. Глава государства выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество между компанией IBM и Азербайджаном.