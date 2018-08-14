Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева выразили соболезнования главе Италии

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева направили письмо президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечалены известием о погибших и пропавших без вести людях в результате обрушения автомобильного моста близ города Генуя.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаем глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Италии".