Президент Ильхам Алиев: Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех направлениях

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ 20 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией во всех направлениях, в том числе в области образования. Президент Ильхам Алиев отметил, что в этом году уже состоялся первый выпуск Бакинского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова, и значение начала деятельности в нашей стране Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Глава государства также отметил необходимость определения других форм нашего сотрудничества в области образования. Оценив обучение азербайджанских студентов в различных высших учебных заведениях России в качестве хорошего показателя наших связей, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в этом направлении, указал на значимость образования в подготовке специалистов различных областей для каждой из стран.

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за особое внимание к работе по развитию сотрудничества в области образования между нашими странами. С удовлетворением отметив успешную деятельность Бакинского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова, Дмитрий Ливанов выразил надежду на то, что Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова также завоюет авторитет в Азербайджане и будет служить обеспечению спроса на профессиональных медицинских работников. Министр образования и науки России оценил деятельность Дербентского филиала Азербайджанского экономического университета как пример взаимного сотрудничества в области образования.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами связей между нашими странами в области образования.