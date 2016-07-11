 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на позитивную динамику в карабахском урегулировании

    Президент Азербайджана принял главу МИД России

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан рассчитывает на позитивную динамику в нагорно-карабахском урегулировании. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с прибывшим с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

    "Мы ценим усилия российской стороны в карабахском урегулировании. Рассчитываем, что динамика продолжится. Сейчас, на мой взгляд, мы наблюдаем самый емкий, самый активный процесс. Ваш визит является свидетельством того, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Мы тоже заинтересованы и хотим скорейшего решения конфликта", - заявил И.Алиев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi