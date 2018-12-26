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    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Ясамальского жилого комплекса Госагентства жилищного строительства

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ 26 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой дороги, соединяющей Бакинскую кольцевую автодорогу с улицей Шарифзаде, а также Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства.

    Как сообщает Report, затем глава государства и его супруга заложили фундамент нового жилого комплекса общей площадью 15,4 гектара.

    Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в реконструированном парке на территории Ясамальского района.

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