Президент Грузии поздравила Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Repor t , в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Грузии и от себя лично передаю самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю новых успехов и долгих лет жизни. Благодаря Вашему преданному служению своей стране и народу в период Вашего руководства Азербайджан превратился в современное, успешное государство.

На протяжении веков Кавказ был регионом слияния разных культур, играл большую роль в соединении Востока и Запада. Сегодня, когда мир сталкивается с многочисленными вызовами и подвергается серьезным изменениям, наши страны могут сыграть важную роль в укреплении мира и стабильности не только в нашем регионе, но и в мире в целом.

Уверена, что, использовав эту редкую возможность, мы приложим все усилия для еще большего укрепления нашего стратегического партнерства, превратим Кавказ в центр коммуникации и пространство глобальной безопасности и стабильности, отражающее историческую этническую идентичность нашего региона.

Господин президент, пользуясь случаем, желаю Вам счастья и благополучия в Новом году, еще раз передаю свое глубокое почтение, выражаю уверенность в том, что Вы и впредь будете успешно продолжать деятельность во имя мира и процветания дружественного азербайджанского народа".