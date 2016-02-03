​Президент Георгий Маргвелашвили: Реализуемые по инициативе Азербайджана и Грузии проекты представляют важное значение и для европейских стран

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "Такие крупномасштабные проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, TANAP и другие играют важную роль в развитии Южно-Кавказского региона".

Как сообщает Report, об этом, выступая 3 февраля в парламенте страны, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Проекты, реализуемые в стране по инициативе Азербайджана и Грузии, представляют важное значение не только для нашего региона, но и для европейских стран в целом. В настоящее время правительство Грузии ведет также целенаправленную работу на пути скорейшего решения других вопросов. Правительством подготовлены конкретные проекты в этом направлении. Верим, что объединив усилия, нам удастся осуществить еще большую работу на благо наших народов", - сказал глава грузинского государства.

На заседании парламента присутствовали премьер-министр Георгий Квирикашвили, члены правительства и 107 депутатов, а также представители дипломатических корпусов и заместитель посла Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.