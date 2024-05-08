Премьер-министр Словакии резко раскритиковал Евросоюз

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью АЗЕРТАДЖ и АзТВ резко раскритиковал Европейский Союз.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью АЗЕРТАДЖ и АзТВ резко раскритиковал Европейский Союз.

Как передает Report , словацкий лидер отметил, что ЕС "влюблен в себя".

"Он (Евросоюз - ред.) убедил себя в том, что является лучшим местом в мире и вправе поучать других. Однако другие страны могут быть лучше нас. Порой мне кажется, что возможности в Европейском Союзе постепенно иссякают. Мы боремся за то, чтобы понять, что в Европейском Союзе является нормальным, а что – анормальным", - указал Р.Фицо.

Затронув предстоящие в Страсбурге выборы в Европейский парламент, премьер отметил, что в раках избирательной кампании речь идет не о том, кто создаст лучшие социальные и экономические условия.

"Прошу прощения, в ходе этой кампании обсуждается, сколько туалетов нужно в определенных местах – два или три, говорится о трансгендерах. Сегодня там, в Европе, в моде эти темы. Однако они не приносят обществу никакого прогресса. Европейский Союз становится очень амбициозным, и это вредно для нас. Давайте обратимся к вопросу зеленой энергии.

Это вполне очевидно нанесет ущерб промышленности Европейского Союза. Мы обещали до 2035 года уже прекратить производство автомобилей, работающих на топливе. Мы расходуем много денег на войну и Украину. Мы можем расходовать их для Европейского Союза. Нервы на пределе, потому что теряется уважение к суверенным и независимым мыслям. Если вы повинуетесь, то вас оставят в покое, никаких проблем не будет. Но если выскажете независимые мысли, то столкнетесь с проблемами", - сказал Роберт Фицо.

Словацкий лидер добавил, что у Европейского Союза нет своей внешней политики, и "мы обращаем взор на другой берег Атлантического океана, смотрим туда и ждем, что сделают США".

"Я не хочу утомлять вас внутренними делами Словакии. Поймите меня правильно, господин журналист. Вся Европа знает, что в 2000-е годы в Словакии злоупотребляли уголовным правом против оппозиции. В то время я тоже был в оппозиции. Меня также обвинили в совершении преступления и собирались арестовать. Эти обвинения носили политический, а не экономический характер. Европейский Союз и Еврокомиссия никак не отреагировали на события в Словакии, потому что в то время в Словакии было правительство, которое выполняло все, что им говорил Европейский Союз.

А в связи с войной в Украине в Европейском Союзе думают иначе. Ситуация меняется. Повторяю, война это не путь решения. Не только в Европе, но и во всем мире есть силы, которые смотрят на этот вопрос объективно. О каком диалоге можно говорить без вашей делегации в ПАСЕ? На встрече с господином президентом я сказал, что как полноправный член Европейского Союза мы являемся частью Шенгенской зоны и еврозоны.

Мы маленькая страна, поэтому наше мнение не всегда учитывается. К сожалению, в Европейском Союзе царит ситуация, когда большие и маленькие страны разделены. Это следует объективно признать. Должен сказать, что когда в Европейском Союзе обсуждаются вопросы, связанные с вашей страной, мы выражаем свою позицию объективно. Я открыто сказал господину президенту, что мы сами, как и Азербайджан, столкнулись с большой несправедливостью. Я понимаю, почему Азербайджан не предъявляет претензий к Европейскому Союзу. Подобные чувства я переживал неоднократно. Мы хотим продолжать сотрудничество", - подчеркнул Р.Фицо.