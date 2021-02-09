Президент: Британские инвестиции помогли нам модернизировать страну

"Конечно, важной частью нашего партнёрства является сотрудничество в энергетической сфере. Мы очень рады завершению крупного проекта – Южного газового коридора. Как вам известно, ВР – наш стратегический партнер. Эта компания с самого начала участвовала в

"Конечно, важной частью нашего партнёрства является сотрудничество в энергетической сфере. Мы очень рады завершению крупного проекта – Южного газового коридора. Как вам известно, ВР – наш стратегический партнер. Эта компания с самого начала участвовала в качестве инвестора в основных проектах, реализуемых в Азербайджане. После продления "Контракта века" наше сотрудничество будет продолжаться на протяжении многих десятилетий".

Как сообщает Report, об этом 9 февраля сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая государственного министра Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

"С учетом новых событий, связанных с добычей газа в Азербайджане, и инфраструктуры, завершенной в декабре минувшего года, перед нами сейчас открываются новые возможности. Надеемся на открытие новых источников на эксплуатируемых ВР месторождениях. Для этого у нас есть хорошие перспективы. Это – важная часть наших двусторонних связей, а также сотрудничества с другими странами. Мы создали уникальный формат сотрудничества между странами региона, Европейским Союзом, что получает мощную поддержку со стороны правительств Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки. Кстати, через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора. На этом заседании мы рассмотрим успехи и будем надеться на дальнейшее сотрудничество. Конечно, инвестиции, вложенные Соединённым Королевством в Азербайджан, очень помогли нам модернизировать страну. Эти инвестиции были вложены в основном в энергетический сектор, они составляют, можно сказать, 30 миллиардов долларов. Это позволило нам соответствующим образом использовать доходы от продажи нефти и газа для диверсификации экономики. Поэтому уверен, что в предстоящие годы основной сферой, привлекающей наше внимание, станет развитие неэнергетического сектора Азербайджана", - добавил глава государства.