Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Президент Болгарии Румен Радев отправил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

Ваше превосходительство.

Прошу Вас принять мои самые искренние поздравления в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой, которое будет отмечаться 5 июня 2017 года.

Мы можем с удовлетворением отметить установление за это время стабильных дружественных отношений между нашими государствами и народами. Следует высоко оценить очень активный политический диалог между Азербайджаном и Болгарией, а также представляющее взаимный интерес двустороннее сотрудничество в различных областях.

Подписанная в 2015 году Совместная Декларация о стратегическом партнерстве между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой отражает взаимное желание активизировать двусторонние связи. Учитывая широкие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества, Болгария придает важное значение отношениям с Азербайджаном. Эти перспективы создают прекрасные возможности для продолжения в текущем году на высочайшем уровне нашего двадцатипятилетнего диалога.

Хотел бы отметить ведущую роль энергетической сферы в экономических связях между нашими странами. В то же время, уверен, что существует серьезный потенциал для развития в предстоящие годы торгово-экономических отношений.

Максимальное использование геостратегических преимуществ наших стран, возможностей участия в создании транспортных и энергетических коридоров между Европой и Азией имеет важное значение.

Особо положительным примером, касающимся потенциала наших отношений, является сотрудничество в области культуры. В этом контексте, хотел бы выразить признательность азербайджанской стороне за реализацию при поддержке Фонда Гейдара Алиева проекта по обобществлению, реставрации и консервации культурного и исторического наследия - крепости «Трапезица», расположенной вблизи города Велико-Тырново.

Республика Болгария позитивно оценивает динамику процесса углубления диалога между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой и уверена, что соглашение о партнерстве, обсуждение которого недавно началось, откроет новые горизонты для расширения и повышения на качественно новый уровень сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Азербайджанской Республике и ее народу развития и процветания, а Вам – успехов в Вашей высшей государственной деятельности".