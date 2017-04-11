Президент Бангладеш: Корни братских отношений между странами опираются на историю, общность веры

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство,
Рад передать самые искренние поздравления Вам, правительству и народу Азербайджанской Республики по случаю 25-й годовщины дипломатических отношений между Азербайджаном и Бангладеш.
Корни братских отношений между Азербайджаном и Бангладеш опираются на историю, общность веры, культур и традиций. Уверен в дальнейшем углублении нашего сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и коммерции во имя взаимных интересов народов наших дружеских стран.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, а дружескому народу Азербайджана - устойчивого мира, прогресса и процветания.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем уважении".
News DepartmentАвтор новости
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