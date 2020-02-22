​Президент Азербайджана встретился с папой римским в Ватикане

22 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой католической церкви в Ватикане папой Франциском.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайжана.
22 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой католической церкви в Ватикане папой Франциском.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайжана.
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