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Президент Азербайджана встретился с папой римским в Ватикане

​Президент Азербайджана встретился с папой римским в Ватикане

22 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой католической церкви в Ватикане папой Франциском.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайжана.

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