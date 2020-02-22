Президент Азербайджана встретился с папой римским в Ватикане

​Президент Азербайджана встретился с папой римским в Ватикане

22 февраля, 2020 16:27

https://report.az/storage/news/fc903c13cb99e30e2839a6b4203fbdd6/e9155522-d661-4924-ab88-5eb37ca4606e_292.jpg 22 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой католической церкви в Ватикане папой Франциском. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайжана.

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