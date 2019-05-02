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Президент Азербайджана поздравил польского коллегу

Президент Азербайджана поздравил польского коллегу
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Польша Анджею Дуде.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Конституции.

Азербайджано-польские связи имеют богатую историю и добрые традиции. Убежден, что нынешний высокий уровень межгосударственных отношений всегда будет оставаться прочной основой для успешного продолжения наших политических контактов, дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики и культуры.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – благополучия и благосостояния".

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