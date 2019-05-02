Президент Азербайджана поздравил польского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Польша Анджею Дуде.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Конституции.

Азербайджано-польские связи имеют богатую историю и добрые традиции. Убежден, что нынешний высокий уровень межгосударственных отношений всегда будет оставаться прочной основой для успешного продолжения наших политических контактов, дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики и культуры.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – благополучия и благосостояния".