Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда

Президент Ильхам Алиев направил королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Бодинтхаратхеппхаяварангкуну поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Таиланд.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Таиланда – постоянного благополучия и процветания".
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