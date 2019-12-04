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Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда

Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда

Президент Ильхам Алиев направил королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Бодинтхаратхеппхаяварангкуну поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Таиланд.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Таиланда – постоянного благополучия и процветания".

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