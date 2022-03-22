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Президент: Азербайджанский народ высоко ценит принципиальную позицию Пакистана в период Отечественной войны

Президент: Азербайджанский народ высоко ценит принципиальную позицию Пакистана в период Отечественной войны "Нас радует нынешний уровень азербайджано-пакистанских связей, которые исходят из общих исторических, религиозных корней наших братских народов и поднялись на уровень стратегического партнерства. Мы придаем большое значение развитию наших отношений, постр
Внешняя политика
22 марта 2022 г. 13:43
Президент: Азербайджанский народ высоко ценит принципиальную позицию Пакистана в период Отечественной войны

"Нас радует нынешний уровень азербайджано-пакистанских связей, которые исходят из общих исторических, религиозных корней наших братских народов и поднялись на уровень стратегического партнерства. Мы придаем большое значение развитию наших отношений, построенных на взаимном доверии. Хочу особо подчеркнуть поддержку, оказываемую нашими странами друг другу в рамках международных организаций".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Пакистана Имран Хану по случаю 23 марта - Дня Пакистана.

"Азербайджанский народ всегда высоко ценит принципиальную позицию Пакистана, его политическую и моральную поддержку правому делу нашей страны в период Отечественной войны. Мы также хотели бы видеть компании Пакистана в широкомасштабных работах по реконструкции и восстановлению на наших освобожденных от оккупации территориях.

Сегодня имеются благоприятные условия для расширения азербайджано-пакистанского сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, туристической, образовательной и военно-технической сферах. Уверен, что, используя эти возможности, наши межгосударственные отношения, плодотворное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут успешно продолжаться и укрепляться нашими совместными усилиями", - отмечается в письме.

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Версия на английском языке Azerbaijani people highly value Pakistan's principled position during Patriotic War, says Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Vətən müharibəsi dövründə Pakistanın prinsipial mövqeyini Azərbaycan xalqı daim yüksək qiymətləndirir"

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