О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета

Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета Открывая саммит, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников
Внешняя политика
31 марта 2021 г. 17:06
Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета
Ильхам Алиев

31 марта проходит неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, открывая саммит, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите.

На мероприятии также принимают участие первый президент Казахстана, почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Azerbaijan speaks at Turkic Council's summit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Türk Şurasının Zirvə toplantısında çıxış edib

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета
Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета
31 марта 2021 г. 17:06
Начался неформальный саммит Тюркского совета
Начался неформальный саммит Тюркского совета
31 марта 2021 г. 16:08
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Заявление МИД Азербайджана в связи с геноцидом 31 марта 1918 года
Заявление МИД Азербайджана в связи с геноцидом 31 марта 1918 года
31 марта 2021 г. 11:23
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался
30 марта 2021 г. 17:52
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Центра DOST № 4
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Центра DOST № 4
30 марта 2021 г. 16:00
Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД
Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД
30 марта 2021 г. 15:28
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi