Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета

Открывая саммит, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников

31 марта проходит неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, открывая саммит, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите.

На мероприятии также принимают участие первый президент Казахстана, почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.