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    Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину.

    Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    С глубокой скорбью воспринял известие о человеческих жертвах в результате крушения российского военно-транспортного самолета "Ан-26" в Сирии.

    От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России".

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