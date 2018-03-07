Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

С глубокой скорбью воспринял известие о человеческих жертвах в результате крушения российского военно-транспортного самолета "Ан-26" в Сирии.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России".