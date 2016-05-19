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    Президент Азербайджана выразил соболезнования французскому и египетскому коллегам

    С чувством скорби воспринял известие о гибели Ваших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета, летевшего из Парижа в Каир

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Французской Республики Франсуа Олланду письмо с соболезнованиями. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    С чувством скорби воспринял известие о гибели Ваших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета, летевшего из Парижа в Каир.

    В связи с этой трагедией от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших глубокое соболезнование".

    Глава государства также направил письмо с соболезнованиями президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттаху ас-Сиси. 

    В письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    Известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета, принадлежавшего компании "EgyptAir", глубоко опечалило меня.

    В связи с произошедшей трагедией от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших глубокое соболезнование".

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