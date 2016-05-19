Президент Азербайджана выразил соболезнования французскому и египетскому коллегам

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Французской Республики Франсуа Олланду письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

С чувством скорби воспринял известие о гибели Ваших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета, летевшего из Парижа в Каир.

В связи с этой трагедией от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших глубокое соболезнование".

Глава государства также направил письмо с соболезнованиями президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттаху ас-Сиси.

В письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета, принадлежавшего компании "EgyptAir", глубоко опечалило меня.

В связи с произошедшей трагедией от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших глубокое соболезнование".