 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана встретился в Генеральным секретарем ООН

    Ильхам Алиев участвует на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешом.

    Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi