Президент Азербайджана встретился в Генеральным секретарем ООН

20 сентября, 2017 23:27

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешом. Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.