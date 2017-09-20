Президент Азербайджана встретился в Генеральным секретарем ООН

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешом.
Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешом.
Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
News DepartmentАвтор новости
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