    Президент Азербайджана встретился в Давосе с главой J.P.Morgan

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 16:16
    Президент Азербайджана встретился в Давосе с главой J.P.Morgan

    20 января в Давосе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем и главным исполнительным директором одного из ведущих финансовых институтов мира – американской компании J.P.Morgan Джейми Даймоном.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, коснувшись значения сотрудничества Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики и других структур нашей страны с J.P.Morgan, глава государства подчеркнул, что оно носит долгосрочный характер и основано на взаимном доверии.

    Высоко оценив позицию Азербайджана как надежного партнера на международных финансовых рынках, Джейми Даймон отметил, что в нашей стране царит стабильная инвестиционная среда.

    Он также подчеркнул, что Азербайджан проводит последовательную финансовую политику.

    Джейми Даймон со своей стороны сказал, что возглавляемая им компания придает особое значение долгосрочному сотрудничеству с Государственным нефтяным фондом. Он отметил, что это партнерство опирается на прочные институциональные основы, и компания J.P.Morgan заинтересована в его дальнейшем углублении.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на глобальных финансовых рынках, международной инвестиционной среде и макроэкономических вызовах. Были обсуждены формирующиеся возможности и перспективы долгосрочного сотрудничества для институциональных инвесторов на фоне глобальных экономических процессов.

    Отметим, что управляющая активами на сумму более 4 триллионов долларов США компания J.P.Morgan осуществляет деятельность в сферах банковского дела, инвестиций и управления активами. Компания, история которой насчитывает более 200 лет, в настоящее время входит в число крупнейших и наиболее диверсифицированных финансовых институтов мира.

    Фото
    İlham Əliyev Davosda "J.P. Morgan" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with Chairman and Chief Executive Officer of JPMorgan in Davos

