Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Турции - ДОПОЛНЕНО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 14 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Бинали Йылдырыма.
Была сделана фотография на память.
Затем состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
После встречи президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бинали Йылдырым пообедали вместе.
News DepartmentАвтор новости
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