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    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Турции - ДОПОЛНЕНО

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 14 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Бинали Йылдырыма.

    Была сделана фотография на память.

    Затем состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

    После встречи президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бинали Йылдырым пообедали вместе.

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