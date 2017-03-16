Президент Азербайджана встретился с македонским коллегой - ОБНОВЛЕНО

© Azertag.az

***17:21

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Македония Георге Ивановым.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием президента Македонии Георге Иванова в V Глобальном Бакинском форуме. Глава государства отметил, что визит президента Македонии в нашу страну создает хорошую возможность и для обсуждения двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Глобальный Бакинский форум стал уже очень значимым мероприятием, и здесь обсуждаются идущие в мире политические процессы.

Подчеркнув, что политические связи между Азербайджаном и Македонией находятся на хорошем уровне, глава государства отметил важность изучения экономических, в том числе импортно-экспортных и инвестиционных возможностей наших стран.

Президент Македонии Георге Иванов подчеркнул значение V Глобального Бакинского форума. Отметив, что политические отношения между Азербайджаном и Македонией находятся на отличном уровне, Георге Иванов указал на необходимость укрепления связей в экономической сфере.