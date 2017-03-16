Президент Азербайджана встретился с главой Монтенегро

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Монтенегро Филипом Вуяновичем.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Монтенегро Филипом Вуяновичем.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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