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Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим

Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море
Внешняя политика
21 января 2021 г. 14:31
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Ильхам Алиев
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"Сегодняшний документ я бы назвал историческим, потому что Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море.И это месторождение и работа на месторождении будет еще больше сближать наши страны и народы и принесет пользу и туркменскому, и азербайджанскому народу".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в формате видеоконференции в связи с подписанием между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспии.

"Сегодня в формате видеоконференции мы имеем возможность увидеться, вновь обсудить актуальные вопросы и присутствовать при подписании знаменательного документа, который отражает дух наших братских и дружественных отношений.

Я глубоко убежден, что без тесного политического взаимодействия между нашими странами на всех уровнях, и в первую очередь на уровне президентов, подписание сегодня документа было бы невозможным", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan ilə Türkmənistan Xəzərdəki yatağın birgə istismarına başlayır"

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