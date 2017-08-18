Президент Азербайджана: Считаем важным ведение решительной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в чудовищное зло

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI.

Как сообщает Report, в письме соболезнования главы государства говорится:

"Нас потрясло известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате чудовищных террористических актов, совершенных в Вашей стране.

Мы безгранично возмущены этими беспощадными террористическими деяниями, учиненными против мирных граждан, считаем важным ведение решительной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в чудовищное зло.

Разделяем Ваше горе в связи с произошедшей трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, народу Испании, желаю раненым и пострадавшим исцеления".