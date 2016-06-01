Президент Азербайджана принял посланника премьер-министра Великобритании по вопросам торговли

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял посланника премьер-министра Великобритании по вопросам торговли баронессу Николсон.

Как сообщает Report, высоко оценив участие баронессы Николсон в открытии XXIII Международной выставки "Нефть и газ Каспия 2016" в Баку, глава государства выразил признательность за письмо премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона, адресованное участникам выставки, и связанные с дружественными отношениями высказывания в письме.

Подчеркнув, что между Азербайджаном и Великобританией существуют очень хорошие двусторонние отношения, президент Ильхам Алиев отметил, что взаимопонимание и взаимная поддержка между нашими странами находятся на высоком уровне. Отметив, что Азербайджан успешно сотрудничает с Великобританией в энергетической сфере, глава государства подчеркнул, что наши двусторонние связи охватывают и многие другие области. Президент Ильхам Алиев отметил, что наша страна заинтересована в более активном сотрудничестве с компаниями Великобритании, функционирующими в области сельского хозяйства, технологий, инфраструктурных проектов и др., рассказал о значении с этой точки зрения деятельности совместной рабочей группы.

Посланник премьер-министра Великобритании по вопросам торговли баронесса Николсон передала главе государства приветствия и наилучшие пожелания премьер-министра Дэвида Кэмерона. Выразив удовлетворение участием в церемонии открытия XXIII Международной выставки "Нефть и газ Каспия 2016", баронесса Николсон сказала, что для нее честь, что ее страна является важным партнером Азербайджана. Баронесса Николсон отметила, что как посланник премьер-министра Великобритании по вопросам торговли приложит все усилия для укрепления в будущем связей между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона, просил передать его приветствия премьер-министру Великобритании.