Президент Азербайджана принял бывшего министра иностранных дел Израиля

4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни.

4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни.

Как сообщает Report, на встрече была затронута важность очередного Глобального Бакинского форума на тему «Мир после COVID-19», было отмечено, что выступление Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия Форума было встречено с большим интересом. Было подчеркнуто, что участие в мероприятии большого количества высоких гостей в очередной раз демонстрирует значимость Глобального Бакинского форума.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено, что данный форум стал одним из первых мероприятий, где обсуждались вопросы, с которыми столкнулось международное сообщество в постпандемийный период.