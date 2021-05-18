Президент пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий

"Я пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий. Я вам показу попозже фотографии с этих территорий".

"Я пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий. Я вам показу попозже фотографии с этих территорий".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая в ходе приема министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина.

"Они наглядно свидетельствуют о том уровне вандализма и разрушений, которым наша земля подверглась на протяжении около 30 лет оккупации. И насколько я знаю, уже есть интерес к участию в этих вопросах. Также в ближайшее время делегация под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана посетит Беларусь в рамках договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита президента. Ну и по всем другим направлениям будем и дальше активно сотрудничать и поддерживать друг друга", - сказал глава государства.