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Президент пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий

Президент пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий "Я пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий. Я вам показу попозже фотографии с этих территорий".
Внешняя политика
18 мая 2021 г. 19:15
Президент пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий
Ильхам Алиев

"Я пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий. Я вам показу попозже фотографии с этих территорий".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая в ходе приема министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина.

"Они наглядно свидетельствуют о том уровне вандализма и разрушений, которым наша земля подверглась на протяжении около 30 лет оккупации. И насколько я знаю, уже есть интерес к участию в этих вопросах. Также в ближайшее время делегация под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана посетит Беларусь в рамках договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита президента. Ну и по всем другим направлениям будем и дальше активно сотрудничать и поддерживать друг друга", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Belarus şirkətlərini azad olunmuş ərazilərin bərpasında iştiraka dəvət edib

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