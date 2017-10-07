 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана позвонил Владимиру Путину

    Глава государства искренне поздравил Путина с днем рождения

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

    Глава государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в высшей государственной деятельности во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.

    Президент Российской Федерации выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

    Главы государств выразили уверенность в том, что основанные на стратегическом партнерстве дружеские отношения между Азербайджаном и Россией и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi