Президент Азербайджана позвонил Владимиру Путину

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в высшей государственной деятельности во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.

Президент Российской Федерации выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что основанные на стратегическом партнерстве дружеские отношения между Азербайджаном и Россией и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.