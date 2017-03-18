Президент Азербайджана поздравил Папу Римского

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Ваше святейшество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всем Вашим единоверцам самые сердечные поздравления по случаю Дня коронования.

Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Святым Престолом. Наше активное и плодотворное сотрудничество на пути сохранения и постоянного развития межцивилизационного и межкультурного диалога, ценностей мультикультурализма вызывает удовлетворение.

Верю, что успешно продолжающееся между Азербайджаном и Ватиканом сотрудничество во имя торжества общечеловеческих ценностей, наши совместные шаги и впредь будут служить утверждению мира и спокойствия на планете, взаимопонимания и согласия между людьми.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высшей духовной миссии, а всем Вашим единоверцам – благополучия и процветания".