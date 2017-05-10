Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Республики Корея

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Корея Мун Чже Ину.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на проведенных выборах на пост президента Республики Корея.
Я придаю особое значение всестороннему развитию двусторонних и многосторонних связей с Республикой Корея. Хочу с удовлетворением отметить, что отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея за минувшие годы приобрели многогранный и динамичный характер. Успешное развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими дружественными странами в различных областях, в частности, в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, характеризует 25-летний период наших дипломатических отношений.
Верю, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять и расширять существующие между странами отношения дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному корейскому народу – постоянного мира и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
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