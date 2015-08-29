Президент Азербайджана поздравил короля Малайзии

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XIV Верховному главе Малайзии Его величеству Аль-Мутасиму Биллахи Мухиббуддину Туанку аль-Хаджу Абдул Халиму Муадзаму Шаху ибни аль-Мархуму Султану Бадлишаху.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.
Надеюсь, что азербайджано-малазийские отношения и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному малазийскому народу – постоянного мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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