 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Азербайджана поздравил израильского коллегу

    Верю, что постоянно расширяющиеся отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут служить интересам наших народов

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо израильскому коллеге Реувену Ривлину.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Государства Израиль – Днем независимости.

    Верю, что постоянно расширяющиеся отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут служить интересам наших народов.

    В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Израиля – мира и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi