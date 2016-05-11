​Президент Азербайджана поздравил израильского коллегу

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо израильскому коллеге Реувену Ривлину.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Государства Израиль – Днем независимости.

Верю, что постоянно расширяющиеся отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Израиля – мира и благополучия".