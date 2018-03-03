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    Президент Азербайджана поздравил болгарского коллегу

    © Report

    Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Болгария Румену Радеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Болгария.

    Верю, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Болгарией, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, и впредь будут последовательно развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного мира и благосостояния".

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