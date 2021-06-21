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Президент Азербайджана: Пакистан является одной из немногих стран, не признавших Армению

Президент Азербайджана: Пакистан является одной из немногих стран, не признавших Армению "Мне также хотелось бы отметить, что Пакистан является одной из немногочисленных стран, не признавших Армению и не установивших дипломатических связей с ней из-за оккупации наших земель".
Внешняя политика
21 июня 2021 г. 19:50
Президент Азербайджана: Пакистан является одной из немногих стран, не признавших Армению
Ильхам Алиев

"Мне также хотелось бы отметить, что Пакистан является одной из немногочисленных стран, не признавших Армению и не установивших дипломатических связей с ней из-за оккупации наших земель".

Как сообщает Report, об этом принимая командующего Сухопутными войсками Пакистана, генерала армии Гамара Джаведа Баджву заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это – еще один пример братских связей между нашими странами. Азербайджанский народ знает об этом. Мы всегда говорим о том, кто поддержал Азербайджан, кто поддержал нас во время войны. Поэтому неслучайно, что во всем городе и стране мы видим флаги Пакистана, благодаря этому упрочится братство между нашими странами и народами. Как вам известно, Азербайджан всегда поддерживает Пакистан в Кашмирском вопросе. Мы неоднократно демонстрировали нашу открытую позицию. Она опирается на справедливость, международное право и наши братские связи. Мы должны во всех вопросах поддерживать наших братьев", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Pakistan Ermənistanı tanımayan az sayda ölkədən biridir"

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