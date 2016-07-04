Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и США сегодня находятся на пути всестороннего развития

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту США Бараку Обаме. Как сообщает Report, в послании говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю самые искренние поздравления Вам и в Вашем лице всему Вашему народу по случаю национального праздника Соединенных Штатов Америки – Дня независимости.

Связи между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки сегодня находятся на пути всестороннего развития. Тесное и взаимное плодотворное сотрудничество наших стран в ряде сфер возвысило наши двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства.

Тесное сотрудничество и взаимная поддержка наших стран в обеспечении энергетической безопасности Европы, борьбе с терроризмом, миротворческой миссии НАТО в Афганистане являются отличительными особенностями нашего партнерства.

Мы также возлагаем большие надежды на то, что усилия США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично Ваши, господин Президент, усилия по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, возникшего в результате территориальных притязаний Армении к Азербайджану, освобождению наших оккупированных территорий, возвращению более миллиона наших соотечественников, оказавшихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, на родные земли в скором времени дадут результаты.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному американскому народу – устойчивого мира и процветания".