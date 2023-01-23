Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений

Мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений на основе норм и принципов международного права и представленных Азербайджаном пяти принципов.

Мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений на основе норм и принципов международного права и представленных Азербайджаном пяти принципов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент подчеркнул, что наша страна привержена мирному процессу и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава государства отметил, что права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в Карабахской экономической зоне Азербайджана, будут обеспечены на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.