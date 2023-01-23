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Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений

Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений Мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений на основе норм и принципов международного права и представленных Азербайджаном пяти принципов.
Внешняя политика
23 января 2023 г. 23:31
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Ильхам Алиев

Мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений на основе норм и принципов международного права и представленных Азербайджаном пяти принципов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент подчеркнул, что наша страна привержена мирному процессу и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава государства отметил, что права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в Карабахской экономической зоне Азербайджана, будут обеспечены на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistanla sülh müqaviləsi ikitərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasını özündə ehtiva etməlidir"

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