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Президент Азербайджана: К сожалению, итоги Второй карабахской войны не стали уроком для Армении

Президент Азербайджана: К сожалению, итоги Второй карабахской войны не стали уроком для Армении К сожалению, итоги Второй карабахской войны не стали уроком для Армении. Если бы они стали уроком, то в проведении антитеррористической операции не было бы необходимости.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 15:53
Президент Азербайджана: К сожалению, итоги Второй карабахской войны не стали уроком для Армении

К сожалению, итоги Второй карабахской войны не стали уроком для Армении. Если бы они стали уроком, то в проведении антитеррористической операции не было бы необходимости.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

Напомнив, что после Второй rарабахской войны Армения хотела навечно оставить свои незаконные вооруженные соединения на наших землях, сохранить незаконно созданную здесь некогда так называемую "Нагорно-Карабахскую республику", глава государства подчеркнул, что все это абсолютно противоречит международную праву, а самое главное, - воле азербайджанского народа.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Regrettably, the outcomes of the Second Karabakh War did not serve as lesson to Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Əfsuslar olsun ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri Ermənistana dərs olmadı

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