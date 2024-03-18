Президент Азербайджана: К сожалению, итоги Второй карабахской войны не стали уроком для Армении

К сожалению, итоги Второй карабахской войны не стали уроком для Армении. Если бы они стали уроком, то в проведении антитеррористической операции не было бы необходимости.

К сожалению, итоги Второй карабахской войны не стали уроком для Армении. Если бы они стали уроком, то в проведении антитеррористической операции не было бы необходимости.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

Напомнив, что после Второй rарабахской войны Армения хотела навечно оставить свои незаконные вооруженные соединения на наших землях, сохранить незаконно созданную здесь некогда так называемую "Нагорно-Карабахскую республику", глава государства подчеркнул, что все это абсолютно противоречит международную праву, а самое главное, - воле азербайджанского народа.