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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Кишиневе с премьер-министром Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Кишиневе с премьер-министром Молдовы 31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Кишиневе с премьер-министром Республики Молдова Дорином Речаном.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 23:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Кишиневе с премьер-министром Молдовы

31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Кишиневе с премьер-министром Республики Молдова Дорином Речаном.

Как передает Report, выразив удовлетворение встречей с Президентом Азербайджана, премьер-министр Молдовы поблагодарил главу государства за участие в Саммите Европейского политического сообщества. Дорин Речан поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости и 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что общенациональный лидер являлся образцовой личностью.

Президент Ильхам Алиев передал поздравления в связи с проведением в Молдове Саммита Европейского политического сообщества.

Премьер-министр выразил признательность за поддержку, оказываемую Азербайджаном Молдове.

В ходе беседы был отмечен высокий уровень отношений между нашими странами, подчеркнуты широкие возможности для дальнейшего развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Молдовой. Было отмечено, что нынешний торговый оборот не может считаться удовлетворительным. Подчеркнута важность диверсификации торгового оборота. В этом контексте говорилось о значении дальнейшей интенсификации деятельности межправительственной комиссии.

В ходе беседы были отмечены широкие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в области сельского хозяйства, электроэнергетики, инвестирования, инфраструктурных проектов и в других направлениях, представляющих взаимный интерес. Подчеркивалось, что Молдова обладает большим опытом в области виноградарства и виноделия, а Азербайджан – богатыми традициями в этой сфере. Было привлечено внимание к возможностям расширения сотрудничества в данном направлении.

Глава государства пригласил премьер-министра Молдовы совершить визит в Азербайджан.

Приглашение было с удовлетворением принято.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Kişineuda Moldovanın Baş naziri ilə görüşüb

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