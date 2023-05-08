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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян возобновят мирные переговоры в Брюсселе в эти выходные на фоне активизации посреднических усилий западных стран.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 10:41
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян возобновят мирные переговоры в Брюсселе в эти выходные на фоне активизации посреднических усилий западных стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Financial times.

Президент Европейского совета Шарль Мишель проведет в воскресенье встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет газета.

Это будет первая личная встреча двух лидеров после переговоров в Мюнхене в феврале и после того, как в США прошла встреча министров иностранных дел двух стран на прошлой неделе.

По итогам встречи в США госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что эти переговоры "принесли ощутимый прогресс в достижении мирного соглашения". Он также отметил, что соглашение находится в пределах досягаемости, но, как известно, последние километры "марафона самые сложные".

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Версия на азербайджанском языке Bu həftənin sonunda Brüsseldə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında görüş keçiriləcək
Версия на английском языке Azerbaijani President Ilham Aliyev and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan to meet in Brussels

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